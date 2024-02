Halberstadt - Nach zwei Jahren hat sich das Klangbild des in Halberstadt im Harz aufgeführten, langsamsten Musikstücks der Welt zum 16. Mal verändert. Am Montag gab es beim auf 639 Jahre angelegten Orgelstück ORGAN²/ASLSP ("As SLow aS Possible") des Künstlers John Cage (1912-1992) einen Klangwechsel. Damit ist aus dem seit Februar 2022 in der Burchardi-Kirche zu hörenden Sechsklang ein Siebenklang geworden.