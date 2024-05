Überraschende Performance von Demi Lovato

Weitere Gäste sind der Blues- und Soulmusiker Gary Clark Jr. ("Crossroads"), Chris Stapleton ("Oh Well") und Beth Hart ("Stormy Monday"). Neben Blues gibt es aber auch Soulanleihen auf "Orgy Of The Damned".

Die vielleicht größte Überraschung ist Demi Lovato, die den Temptations-Klassiker "Papa Was A Rolling Stone" schmettert und Slash im Studio besonders beeindruckte. "Sie hat mir eine verdammte Wahnsinnsperformance mit viel Herz gegeben. Da ist so eine Unschuld in ihrem Gesang. Sie singt toll Falsett, aber ihre normale Stimme ist fast kindlich, und das passt wirklich gut dazu."

Mit dem einzigen Originaltrack - dem herrlichen Instrumental "Metal Chestnut" - klingt das Album aus. Slash erfindet den Blues auf "Orgy Of The Damned" nicht neu, aber durch die illustre Gästeliste und seinen prägnanten Sound ist es ein echtes musikalisches Vergnügen.

Kommerzieller Erfolg ist Nebensache

Ob es seinen Fans gefällt und ob es kommerziell erfolgreich wird, kümmert den vielseitig interessierten und viel beschäftigten Gitarrenvirtuosen übrigens kaum. "In der Musik gefallen mir verschiedene Dinge. Also mache ich mal dieses und mal jenes, was die Leute nicht erwarten", sagt er. "Manche Leute werden sagen: "Das ist nicht Heavy Metal genug." Egal! Was ich mache, mache ich vor allem für mich."

Sollte "Orgy Of The Damn" beim Publikum allerdings großen Anklang finden, stellt Slash, der in den USA im Sommer bei einem von ihm ins Leben gerufenen Blues-Festival auf der Bühne stehen will, eine Fortsetzung und eine ausgiebige Blues-Tournee in Aussicht.