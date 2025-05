Originelles im Burghof: Orchester Les Forces Majeures in Lörrach

Flash-Mob abgebrochen

Das locker in gelbe T-Shirts gewandete „Fahrrad-Orchester“ aus dem Limousin hatte nicht nur während des Konzertes am Mittwoch durch die empathische Moderation ihres Dirigenten Raphaël Merlin ein Band zwischen sich und dem Publikum geknüpft, sondern schon bei einigen Begegnungen am Vortag.

30 Velo-Fahrer dabei

Rund 30 Velo-Fahrer beteiligten sich an der Fahrt zwischen dem Eglisee, und dem Burghof. Dann erlebte man eine lockere Probe im Burghof und anschließend in der Innenstadt einen leider von der Polizei abgebrochenen Flash-Mob der Musiker.