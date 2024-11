Ort-Check Maulburg: Vereine und Einzelhandel gut dabei

Einzelhandel „Es hat sich in den zurückliegenden Jahren was getan“, stellt die Bürgermeisterin zu der Anzahl der Lebensmittelgeschäfte und zum Einzelhandel generell fest. „Mehr geht immer. Wir haben aber zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und unseren Wochenmarkt“, sagt Lang. Die Orts-Check-Teilnehmer bewerten den Einzelhandel auf einer Skala von eins bis zehn mit 6,28. Damit liegt Maulburg in dieser Kategorie deutlich über dem Kreisschnitt von 5,36.

Kultur & Freizeit Wenn es um die kulturellen Angebote und die Freizeitmöglichkeiten geht, brauche sich Maulburg nicht zu verstecken, weiß Lang. In der Gemeinde sei einiges geboten, neben den Vereinsaktivitäten vor allem im „Dorfstübli“, dem Kulturhaus und der kommunalen Begegnungsstätte für Kinder, Jugendliche und Familien. Kulturveranstaltungen aller Art – vom Konzert bis zum Theater – finden hier statt. Mit einem Wert von 6,02 liegt Maulburg in diesem Bereich knapp über dem Gebietsschnitt von 5,92.