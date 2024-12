Orts-Check Aitern: Heimatort mit Bergpanorama

Rätselhaft bleibt, warum die Umfrageteilnehmer das Vereinsleben auf dem viertletzten Rang von allen 35 Landkreis-Kommunen sehen. Die Vereine in Aitern mit seinen 510 Einwohnern bilden das Rückgrat jeder kleinen Landgemeinde. Bürgermeister Manfred Knobel sagt dazu: „Das Vereinsleben ist in Aitern sehr gut. Für so einen kleinen Ort haben wir viele Vereine.“ Zu nennen ist der Förderverein Bildungshaus, der BLHV-Ortsverein, die Landfrauen, der Verkehrsverein, der Sportverein, der Elferrat, die Trachtenkapelle mit knapp 40 Aktiven, der Tennisclub sowie die Freiwillige Feuerwehr mit über 30 Aktiven. Es sind die Ehrenamtlichen der Vereine, die für ein aktives Dorfleben sorgen. In Aitern gibt es ein aktives Programm auch durch die Vereine, die das ganze Jahr Veranstaltungen organisieren wie Theateraufführung, Jahreskonzert, Stollenhock, Kurkonzerte, Tischtennis- und Tennisturniere, Fasnachtsveranstaltungen mit Hemdglunki, Kinderfasnacht und Preismaskenball. Vieles wird ehrenamtlich von fleißigen Helfern erledigt, angefangen vom Blumengießen im Sommer, Rasenmähen von Gemeindeflächen sowie der Wegeunterhaltung. „Unser Stolz ist die Belchenhalle, in der das ganze Jahr viele Veranstaltungen stattfinden. Es gibt einmal im Jahr einen Hallenpflegetag, bei dem sich viele Bürger treffen, um kleinere Reparaturen und Verschönerungsarbeiten durchzuführen“, erwähnt Knobel.