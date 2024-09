Endspurt für den Orts-Check: An welchem Ort im Landkreis lebt es sich am besten?

In unserem Orts-Check geht es aber auch um das kulturelle Angebot, den Klimaschutz, Breitband und den Mobilfunk. Nach dem Ende der Aktion zeigt der Orts-Check, in welcher Stadt oder Gemeinde im Dreiländereck sich die Menschen am wohlsten fühlen. Er macht auch deutlich, was sie an ihrem Wohnort schätzen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben.