Orts-Check Binzen: Auf gute Verbindungen angewiesen

ÖPNV: Beim Öffentlichen Personennahverkehr landet Binzen beim Orts-Check im Mittelfeld (6,29, Platz 14). Gefragt wurde nach der Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV, aber auch nach der Zufriedenheit der Befragten mit dem örtlichen Radwegenetz. Zu ersterem gab es negative Anmerkungen der Teilnehmer: Eine Reduktion des Individualverkehrs sei nur durch einen Ausbau des ÖPNV erreichbar, heißt es. Ein anderer Kommentator findet das Angebot schlichtweg zu teuer. Gute Radverbindungen sind Bürgermeister Andreas Schneucker, der selbst oft mit seinem E-Bike zur Arbeit kommt, sehr wichtig. Sehr viele Binzener fahren mit dem Rad nach Weil und Basel, weiß er. Die Verbindungen seien gut. Gelungen findet er die Kreuzungslösung für Radfahrer am neuen Kreisverkehr am westlichen Ortsausgang. Radfahrer werden dort über eine rot gekennzeichnete Querungshilfe (Furt) über die Straße geleitet. Bisher habe es, entgegen ursprünglicher Bedenken, dort keine Probleme gegeben, sagt der Bürgermeister.

Verkehr: Zu Bussen, Autos und Radfahrern könnte künftig noch eine Bahnverbindung hinzukommen, falls es zu einer Kandertal-S-Bahn käme, deren Einrichtung zuletzt als wirtschaftlich eingestuft wurde. Sie würde mitten durch Binzen fahren. Für Schneucker sind angesichts der engen Bebauung, der benötigten Parkplätze, der Existenz von elf Bahnübergängen und der Gefahr von Rückstaus an den Schranken sowie wegen möglicher Lärmbelästigung noch viele Fragen offen. „Wir werden als Bremser betrachtet“, räumt er im Hinblick auf die Reaktivierung der Kandertalbahn freimütig ein. Schneucker ist denn auch froh über den Beschluss des Kreistags, dem auch er angehört, die Bevölkerung zu diesem Thema besser zu informieren.