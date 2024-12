Orts-Check Binzen: Binzen landet auf einem Spitzenplatz

Lebensqualität: Hier liegt Binzen mit einem Wert von 8,39 auf einem hervorragenden vierten Platz. Das Umfrageinstitut „Umfrageheld“ weist in seiner Einordnung darauf hin, dass die Wahrnehmung der Lebensqualität für eine einheitliche Sicht auf das Thema in der Region spreche. Die Werte würden unter den Gemeinden nur geringfügig schwanken.

Sport & Vereine: Bei diesem Thema liegt Binzen mit 8,35 Punkten auf dem Spitzenplatz. Rund 25 Vereine gibt es in Binzen, angefangen beim größten, dem Turn- und Sportverein (TuS) mit 785 Mitgliedern, dessen erste Mannschaft in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Gründung des Vereins 1956 in der ersten Landesliga kickt. Mit 17 Jugendmannschaften engagiert sich der Verein stark in der Jugendförderung. Hinzu kommen die Abteilungen Frauen-Fitness, Tischtennis, Alt-Herren sowie eine vereinseigene Theatergruppe. Mit seiner hervorragend ausgerüsteten und instandgehaltenen Anlage errege der Verein immer wieder den Neid der Gegner von auswärts, berichtet der Vereinsvorsitzende Volker Scherer. Doch auch wer kein Fußball spielt, findet vom Musikverein über den Turnerbund bis zum Budo-Club viele weitere Möglichkeiten, sich zu betätigen. Dass ihm die Vereine sehr wichtig sind, macht der Bürgermeister deutlich, indem er, wenn immer möglich, jede Generalversammlung besucht. Dem Einsatz der Vorsitzenden und ihrer Teams, die Verantwortung trügen, gelte seine ganze Wertschätzung, sagt er. Auch deshalb werde er das Thema Vereine in den Mittelpunkt seiner Neujahrsrede stellen, kündigt das Stadtoberhaupt an.

Familie & Kinder: Binzen ist familienfreundlich. Landkreisweit landet die Gemeinde mit 7,97 Punkten auf dem dritten Platz. Bürgermeister Schneucker führt das auch darauf zurück, dass hier bereits in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen wurden, eine umfassende Kinderbetreuung „von eins bis zehn“, also von der Kinderkrippe bis zum Ende der Grundschule aufzubauen. Mit Öffnungszeiten von 7.15 bis 17.15 Uhr werden für Kindergartenkinder in Binzen Betreuungszeiten von bis zu zehn Stunden angeboten. Es kämen immer wieder auch Anfragen aus anderen Orten, berichtet Schneucker. Der Hort mit verlässlicher Ganztagsbetreuung an der örtlichen Grundschule stehe neben Binzener Kindern auch jenen aus den Verbandsgemeinden offen, sofern es freie Plätze gebe, sagt Schneucker.