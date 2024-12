Orts-Check Böllen: Mehr als nur schöne Aussichten

Die abgelegene Lage mitten im Südschwarzwald, eine kleine Dorfgemeinschaft, in der jede jeden kennt, eine landwirtschaftliche Prägung, schöne Aussichten, aber wenig Infrastruktur: Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Wohnort sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Unterm Strich haben die Böllener ihr Dorf in der Gesamtwertung mit 6,89 etwas besser bewertet als im Landkreisdurchschnitt (6,18), fortan kurz „LK“ genannt. Die Gemeinde heimst den dritten Platz in unserem Orts-Check ein – ein gutes Zeugnis der Bürger.

Lebensqualität