Orts-Check: Bürger sind uneins beim Thema Verkehr

Der Verkehr wird im Landkreis Lörrach unterschiedlich bewertet, je nach Lage des Wohnorts. So schafft es die Gemeinde Schönenberg im Oberen Wiesental mit 9,1 Punkten auf den ersten Platz im Ranking. Die Belastung durch den Verkehr wird dort als sehr gering wahrgenommen. Denn Schönenberg im Verwaltungsverband Schönau im Schwarzwald liegt fernab der stark befahrenen Bundesstraße 317 und nicht an einer Durchgangsstraße. Dasselbe gilt für Tunau, das mit 8,3 Punkten auf Rang zwei kommt. Doch viele Städte und Gemeinden haben mit dem einen oder anderen Verkehrs- oder Nahverkehrsproblem zu. So rollt der Durchgangsverkehr der Bundesstraße 3 durch Schliengen, weshalb die Bürger dort nur 5,42 Punkte vergeben haben. Die hintersten Plätze im Ranking belegen Rheinfelden (4,1), Weil am Rhein (3,85) und Schwörstadt (3,29) auf Platz 35.