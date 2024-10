Orts-Check: Der Landkreis Lörrach ist Spitzenreiter

Kategorie Sport und Vereine positiv bewertet

Die drittplatzierte Kategorie Sport und Vereine (7,12) wird in Binzen mit 8,35 Punkten besonders positiv bewertet, auf Rang zwei und drei folgen Böllen (8,25) und Häg-Ehrsberg (8,17). Am niedrigsten wird das Sport- und Vereinsangebot in Fröhnd bewertet, denn damit landet die Gemeinde mit 4,43 Punkten auf Platz 35 und damit am Ende der Skala. Auf dem vorletzten Platz liegt Wembach mit 4,83 Punkten. „Was mir besonders am Herzen liegt und womit der Landkreis bei der Umfrage punkten konnte, ist der soziale Aspekt“, sagt die Landrätin. Das ehrenamtliche Engagement im Landkreis, vor allem in vielen Sport- und sonstigen Vereinen, sowie das dichte Netz von sozialen Einrichtungen und Diensten in öffentlicher und privater Trägerschaft leiste einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt der Region. Im Bereich der Familienfreundlichkeit und Kinderbetreuung könne der Landkreis bereits mit guten Angeboten punkten. „Diese gilt es, weiter auszubauen, um allen Bürgern gleiche Chancen zu bieten“, betont die Landrätin.