Orts-Check: Die Sauberkeit am höchsten bewertet

Foto: Archiv/Stadtverwaltung/Griesel

Fürs Sauberhalten von Städten und Kommunen sind die jeweiligen Verwaltungen verantwortlich. Und auch sie vermelden auf Anfrage unserer Zeitung Zuwächse in diesem Bereich. In der Stadt Lörrach führt der Gemeindevollzugsdienst deshalb Kontrollen durch, die gelegentlich dazu führen, dass Personen auf frischer Tat ertappt werden. An Standorten, an denen es sich häuft, dass Privatmüll in städtischen Mülleimern entsorgt wird, werden diese abgebaut. Den Anteil von illegal entsorgtem Hausmüll in und um städtische Mülleimer schätzt die Stadt Lörrach auf etwa 70 Prozent.

Eine echte Sauerei

Über die Entsorgung von Privatmüll in öffentlichen Gefäßen schrieb Pressesprecher Mirko Bähr auf Anfrage unserer Zeitung: „Es ist sprichwörtlich eine echte Sauerei. Anders kann man es nicht ausdrücken“. Seit 2017 führt die Stadt Weil am Rhein eine Statistik darüber, wie viel Müll jährlich in städtischen Müllgefäßen landet: im Jahr 2017 waren es rund 204 Tonnen, 2022 waren es 239 und im Vorjahr 250 Tonnen. Für die Entsorgung von 254 Tonnen Kehricht aus städtischen Mülltonen hat die Stadt im Vorjahr 65 000 Euro an Deponiegebühren gezahlt sowie knapp 60 000 Euro für 432 Tonnen Straßenkehricht. Weil am Rhein kann für die private Vermüllung einige Hotspots ausmachen: Die Tramhaltestelle, bei der Wendeschlaufe, in der 20er Zone, den Berliner Platz, den Rheinpark sowie Spielplätze, Container-Standorte und Treffpunkte wie im Sommer das Stauwehr, die Kandermündung oder die Daur-Hütte.

Auch in Steinen wächst das Problem

Auch in Steinen wächst das Problem mit der illegalen Müllentsorgung, wie Jürgen Zieringer, Leiter der Technischen Dienste, auf Anfrage bestätigte. Trotzdem haben die Bürger in puncto Sauberkeit im Vergleich zu Schlusslicht Rheinfelden (5,84) mit 7,58 Punkten eine noch recht hohe Punktzahl vergeben und Steinen auf Platz 24 gevotet. Vor allem abgelegene Wanderparkplätze zwischen den Ortsteilen würden aber regelmäßig benutzt, um Hausmüll zu entsorgen. Meist am frühen Morgen oder abends werden diese Parkplätze angefahren und dort auch Sperrmüll abgestellt. Schopfheim schafft es im Ranking der Sauberkeit mit 7,17 Punkten auf Platz 30. Denn auch Bürgermeister Dirk Harscher hat schon im Dezember des Vorjahrs über zunehmende Vermüllung geklagt. Ein Hotspot ist laut Berichten die Skateranlage im Lus, obwohl die Stadtverwaltung dort immer wieder versuche, alles sauber zu halten. Weitere Schwerpunkte sind die S-Bahn-Haltestelle Schopfheim West und das Gewerbegebiet Lus.