Orts-Check Dreiländereck: Mieten und Kaufpreise sind teuer

Deutlich teurer sind Immobilien derzeit in der Schweiz zu erwerben, denn die Preise ziehen weiter an. Diese Entwicklung stützt sich auf sinkende Renditeerwartungen und eine starke Nachfrage bei anhaltend geringer Bautätigkeit und sinkenden Leerständen. Der deutsche Immobilienmarkt bietet für Schweizer Investoren aber attraktive Konditionen mit flexiblen Finanzierungsmodellen, die den Einstieg in den deutschen Markt erleichtern sollen. Und weil nicht nur in Städten wie Berlin, München und Frankfurt, sondern auch in Städten im Landkreis die Nachfrage an Wohnraum das Angebot übersteigt, werden die Mieten laut Prognosen weiter steigen, was für Schweizer Investoren stabile Mieteinnahmen bedeutet.