Orts-Check Dreiländereck: Wo lebt es sich am besten?

Blick ins Obere Wiesental

Wie gut ist der öffentliche Nahverkehr in den Gemeinden des Oberen Wiesentals ausgebaut? Kommt man etwa gut von Wieden nach Zell? Interessant könnte auch sein, wie die Todtnauer das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten bewerten. Oder auch wie in Schönau und Todtnau das Angebot für Jugendliche aussieht – denn hier gibt es schon längere Zeit keinen Jugendbetreuer für die Jugendzentren mehr. Wesentlich besser dürfte hier die Bewertung unterm Stichwort ärztliche Versorgung ausfallen – dank dem Gesundheitszentrum. Und ist man mit dem Angebot der Vereine zufrieden? In Wieden etwa ist nahezu jeder Bürger Mitglied in mindestens einem Verein. Dafür dürfte dort wie auch in Tunau oder in Böllen die Bewertung zum Einzelhandel eher negativ ausfallen – sind Lebensmittelgeschäfte doch quasi nicht vorhanden. Auch die Belastung durch den Straßenverkehr wird erfragt, dies dürfte vor allem in der Gemeinde Utzenfeld, die direkt an der B 317 liegt, ein Problem sein, aber auch im vom Mottoradlärm geplagten Wieden. Und die Fröhnder können sich über das außerordentliche Engagement ihrer Gemeinde in Sachen Klimaschutz freuen, siehe Solarpark. Oder doch nicht?

Ein breites Meinungsbild

Am Ende zeigt der Orts-Check auch auf, in welcher Gemeinde sich die Menschen am wohlsten fühlen. Er macht deutlich, was sie an ihrem Wohnort schätzen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben.