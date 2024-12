Orts-Check Efringen-Kirchen: Gute Noten für die Reblandgemeinde

Die Sauberkeit wird mit 7,65 Punkten für die Reblandgemeinde gewertet, die damit im Mittelfeld liegt – zwar knapp unter dem Durchschnitt, es sind aber nur wenige Zehntel. Bei der Lebensqualität bekommt die Gemeinde 7,33 Punkte. In Efringen-Kirchen ist das bei der Vergabe der Punkte der drittbeste Wert. Das bedeutet im Landkreis-Vergleich einen guten Platz im Mittelfeld – dieser liegt über dem Durchschnitt. Sport und Vereine sind im Landkreis auf Platz drei, nicht so in Efringen-Kirchen. Was dies anbelangt, vergeben die Beteiligten den zweitbesten Wert in der Erhebung. Kein Wunder, denn mit 7,61 Punkten liegt dies deutlich über dem Durchschnitt von 7,12 der Landkreis-Kommunen. Für Efringen-Kirchen ist es ein Platz unter den besten Zehn – eine Punktlandung auf Rang zehn.

Gute Struktur

Über der Durchschnittspunktzahl von Efringen-Kirchen liegen noch die Kategorien Einzelhandel (7,02), Sicherheit (6,82), Senioren (6,75), Gastronomie (6,65) und Verkehr (6,59). Gerade für den ländlich geprägten Raum mit seinen acht Ortsteilen ist der Bereich Einzelhandel nicht zu unterschätzen. Einige Geschäfte sind direkt in Efringen-Kirchen, weitere in den Gewerbegebieten an der Bundesstraße B 3. Damit kann vor allem der tägliche Bedarf gut gedeckt werden.

Die Bevölkerung wird immer älter, das trifft alle Kommunen im Landkreis. Das Thema Senioren ist daher von genereller Bedeutung. Efringen-Kirchen hat zahlreiche Seniorennachmittage, gerade in den Ortsteilen sind die Einwohner engagiert. Es gibt aber ebenso frei angebotene Spielenachmittage. Drei Mal im Jahr organisiert das Sozialamt der Gemeinde Efringen-Kirchen einen Ganztagsausflug zu den verschiedensten Orten.