Orts-Check Eimeldingen: Die Top-Note gibt es für den Einzelhandel

Familie und Kinder: Auf Platz vier folgt in Eimeldingen die Kategorie Familie und Kinder mit einem Wert von 7,59. Der Bürgermeister findet, dies spreche für eine gute Kinderbetreuung in der Gemeinde, angefangen bei den Tagesmüttern über die beiden Kindergärten bis zur Grundschulbetreuung. „Aber auch die Eimeldinger Vereine leisten ihren Beitrag dazu.“ Im kreisweiten Vergleich landet die Gemeinde auf Platz elf. Bewertet wurden die Familienfreundlichkeit, das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie die Schul- und Ausbildungssituation.

Die Eimeldinger Grundschule Foto: Saskia Scherer

Sport und Vereine: In Sachen Freizeitbeschäftigung beim Sport und in Vereinen gibt es für die Gemeinde einen Wert von 7,05. Dies zeige die gute Vereinsstruktur und Arbeit der Eimeldinger Vereine, meint Friebolin zu diesem Ergebnis. Dabei liegt Eimeldingen auf Platz 20 im kreisweiten Vergleich knapp unter dem Durchschnitt.

Senioren: Wie lebt es sich im höheren Alter in Eimeldingen? Wie seniorengerecht ist die Gemeinde? In der Kategorie gibt es für den Ort 6,91 Punkte. Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Landkreis Lörrach bedeutet das für Eimeldingen Platz elf. „Ich wünsche mir eine Seniorenanlage in unserem Dorf“, lautet ein Kommentar, der beim Orts-Check abgegeben wurde, auch seniorengerechtes Wohnen in zentraler Lage wird gewünscht. Die Gemeinde legt laut dem Bürgermeister auf die Seniorenarbeit großen Wert. „Dies zeigt die Stelle für eine Beauftragte für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen in der Verwaltung“, sagt er. Aber auch das Team vom Seniorenmittagstisch, der Seniorenbesuchsdienst und die evangelische Kirchengemeinde würden sich rührig um Senioren der Gemeinde kümmern.