Orts-Check Eimeldingen: Hausarzt und Apotheke fehlen

Gesundheitsversorgung: Die Gesundheitsversorgung wird in Eimeldingen am schlechtesten bewertet, sie landet mit einem Wert von 4,08 auf dem letzten Platz. Mit einem Ergebnis von 4,70 ist das auch die Kategorie, die kreisweit am schlechtesten abschneidet. Eimeldingen landet im Vergleich auf Platz 23. In mehreren Kommentaren, die im Rahmen des Orts-Checks von Teilnehmern abgegeben wurden, wird auf eine fehlende Apotheke hingewiesen. Auch fehlende Ärzte werden genannt.

Ende September hatte Allgemeinmedizinerin Manuela Brudy ihre Praxis aufgegeben, sie ist seither angestellte Ärztin in der Praxis Henning in Efringen-Kirchen. „Trotz einer sehr guten Zahnarztpraxis kommt das Ergebnis durch den ,Wegzug’ der Hausarztpraxis nach Efringen-Kirchen leider nicht überraschend“, meint hierzu Bürgermeister Friebolin. Die Suche nach einer Nachfolge habe für die Gemeinde höchste Priorität, betont er.