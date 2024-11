Orts-Check Hasel: Auf dem Weg in die Zukunft

Verkehr und ÖPNV

Recht weit auseinander liegen die beiden Kategorien aus dem Feld Mobilität: Die Frage nach der Belastung durch Straßenverkehr und -lärm wird eher positiv (sprich: im Sinne einer gemäßigten Belastung) bewertet. In Zahlen: Note 7,13. Mit größerem Abstand folgt die Bewertung des ÖPNV mit 5,57. Bürgermeister Frank-Michael Littwin indes hält das ÖV-Angebot – mindestens stündlich verkehren Busse nach Wehr und Schopfheim – eigentlich für solide – gemessen natürlich an der Erwartungshaltung, die für eine ländlichen Region realistisch ist.

Auf dem Weg in die Zukunft Auch bei andern Kategorien wie Einzelhandel, Seniorenfreundlichkeit oder Kultur & Freizeit zeigt sich in den Augen der Teilnehmer durchaus Luft nach oben – und bei der Gemeinde der Wille, die entsprechenden Themen anzugehen: Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde sich daran gemacht, unterm Titel „Hasel 2040“ ein Dorfentwicklungskonzept zu erarbeiten, um eine Vorstellung für die künftige Entwicklung des Dorfes zu entwickeln. Wichtiger Teil des Prozesses war eine intensive Bürgerbeteiligung, in deren Rahmen die Einwohner formulieren konnten, was ihnen für „ihr“ Hasel der Zukunft wichtig ist.

Grundversorgung wichtig

Die Sicherung der Grundversorgung mit Laden, Kindergarten und Grundschule stand dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Weiterer großer Wunsch war auch die Stärkung des Gemeinwesens mit der Schaffung von Begegnungsorten.

Familie & Kinder

Die Kategorie „Familie & Kinder“ schneidet in der Umfrage jetzt bereits gut ab: Mit 7,33 Punkten landet sie im Hasel-internen Ranking auf Platz fünf; im kreisweiten Vergleich findet sich Hasel damit in der oberen Hälfte. Bei einer nächsten Umfrage würde die Bewertung womöglich noch besser ausfalle: Der Ausbau der Kinderbetreuung beschäftigte den Gemeinderat über die vergangenen Monate hinweg intensiv – mit dem Ergebnis, dass in den vorhandenen Räumlichkeiten eine dritte Gruppe aufgebaut wird, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Dieser wiederum ist auch dem Wachstum geschuldet – oder zu verdanken –, das Hasel in den vergangene Jahren hingelegt hat: Unter anderem Dank der neuen Baugebiete „Kaiten“ und „Stülzerbühl“ ist die Einwohnerzahl mit 1220 auf einem Höchststand.

Einzelhandel

Unterm Stichwort „Einzelhandel“ gilt es, den vorhandenen Dorfladen zu halten. Dafür freilich braucht es auch den Einsatz – beziehungsweise den Einkauf –der Einheimischen, spielt Littwin den Ball an die Bürger weiter.

Senioren, Vereine, Lebensqualität

Eine offene Flanke im Erdmannsdorf ist das dezidiert seniorengerechte, barrierefreie Wohnen, bekennt Littwin. Zugleich verweist er darauf, dass es um die soziale Komponente, die es für ein gutes Leben und ein gutes Alter(n) ja auch braucht, gut bestellt ist: „Die Gemeinschaft, die Begegnung, das füreinander Einstehen: Das macht so ein Dorf ja auch aus, und das haben wir hier.“ Dieser Aspekt schlägt sich in unserem Orts-Check sicherlich in der guten Bewertung der Kategorie „Sport & Vereine“ (7,38 Punkte) nieder – vor allem aber auch in der Lebensqualität: Diese landet mit einem Wert von 7,75 Punkten beinahe ganz oben auf der Liste.