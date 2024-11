Sport und Vereine: Alleine der Turnverein Inzlingen zählt mehr als 1000 Mitglieder in seinen Reihen. Somit ist mehr als jeder dritte Einwohner dort Mitglied. Aber auch der Sportverein Inzlingen muss sich mit rund 540 Personen nicht verstecken. 260 Mitglieder im Musikverein und über 50 Bürger in der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugend- und Altersabteilung vervollständigen das Bild, wie rege das Vereinsleben und entsprechend eng der soziale Zusammenhalt im Dorf noch immer sind. „Exoten“ wie die Akkordeonspieler des Harmonika-Clubs finden sich hier genauso wie der besondere Zusammenschluss in Form des Aquarianer-Teams Inzlingen. Die „Aquarianer“ haben sich ursprünglich vor allem den Fischen im heimischen Wohnzimmer gewidmet, aber schon seit 1990 verstärkt der Biotoppflege am Langmattbachtal zugewandt. Mit 8,11 Punkten auf der Skala von null bis zehn glänzt Inzlingen in dem Bereich „Sport und Vereine“ auf herausragende Weise.

Kultur und Freizeit: Auch im Freizeitbereich gibt es zahlreiche Vereine, die zu gemeinsamen Aktivitäten laden. Zur alemannischen Kultur gehört zweifelsohne die Fasnacht, die in Inzlingen inzwischen wieder kräftig gefeiert wird. Die Guggemusik Schlösslisymphoniker ist weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und zugleich köpfetechnisch eine der größten im Dreiländereck. Der Turnverein übernimmt an Rosenmontag den „RoMo-Ball“, damit die Cliquen unbeschwert auch zuhause am Ort feiern können.