Orts-Check Kleines Wiesental: Gemeinde stellt sich den Herausforderungen

„Dass wir hier im ländlichen Raum, und zumal in einer Flächengemeinde wie dem Kleinen Wiesental mit diesen Kategorien nicht punkten können, ist klar“, zeigt sich Bürgermeister Gerd Schönbett von den schlechten Bewertungen für ÖPNV und Einzelhandel denn auch nicht überrascht.

Mobil im Tal

Zugleich ist es keineswegs so, dass die Gemeinde Kleines Wiesental diese buchstäblich in der Natur der ländlichen Sache liegenden Defizite einfach so hinnimmt. Unterm Titel „Mobil im Tal“ (MIT) bietet die Gemeinde ihren älteren Bürgern seit bald zwei Jahren eine Art Ruf-Taxi, das sie für vergleichsweise kleines Geld zu Terminen im Tal selbst oder auch nach Schopfheim oder Freiburg fährt. Die Kommune nimmt dafür einiges an Geld in die Hand und erhält zugleich Fördermittel. Mit etwa 250 Fahrten im Jahr wird das Angebot durchaus angenommen, erläutert Schönbett – findet aber gleichzeitig, dass die Nachfrage durchaus noch größer sein könnte. Ob das Angebot nach der Projektlaufzeit von zwei Jahren weitergeführt wird entscheidet der Gemeinderat kommende Woche. Beschlussempfehlung: „Ja“.

Senioren

„MIT“ ist eines der Projekte, mit denen sich die Gemeinde Kleines Wiesental gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde unter dem sprechenden Titel „Im Tal leben - im Tal bleiben“ und unter Ägide einer äußerst engagierten Seniorenbeauftragten seit etlichen Jahren schon darum bemüht, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass vor allem ältere Menschen die Möglichkeit bekommen, möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben innerhalb der Gemeinde zu führen.

Dass die Kategorie „Senioren“ in unserem Ort-Check mit 5,85 Punkten dennoch leicht unterdurchschnittlich bewertet wird, ist Ausdruck dessen, dass es in der ländlichen Gemeinde – siehe oben – mit dem öffentlichen Nahverkehr, mit dem seniorengerechten Wohnen, mit der Nahversorgung und der Infrastruktur im Allgemeinen schwierig ist und bleibt.

Gesundheit

Wichtiger Aspekt ist dabei natürlich die Gesundheitsversorgung. Diese landet in unserer Umfrage mit 5,25 Punkten auf dem drittletzten Platz. Damit freilich spiegelt sich im Kleinen Wiesental eine allgemein eher schwierige Gesundheitsversorgung wieder: In der Gesamtwertung über den gesamten Landkreis hinweg landet diese Kategorie auf dem allerletzten Platz – und schneidet mit 4,7 Punkten insgesamt sogar noch schlechter ab als konkret im Kleinen Wiesental.

Kleiner Lichtblick, wenn man so will: Nachdem es im vergangene Jahr so aussah, als würde die Hausarztpraxis in Wies schließen, konnte hier – auch dies dank intensiver Bemühungen der Gemeinde und insbesondere der Seniorenbeauftragten – eine solide Lösung gefunden werden, dank der die Praxis geöffnet bleibt. Damit gibt es für die etwa 2800 Einwohner zwei Hausarztpraxen – die zweite in Tegernau.