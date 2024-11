Orts-Check Kleines Wiesental: Zufrieden mit dem Vereinsleben

Gastronomie

Gehobene Gaststätten und gemütliche Beizen als Anlaufpunkte gibt es im Kleinen Wiesental nach wie vor – wenngleich mit sinkender Tendenz. Gerade vor etwa zwei Wochen hat mit dem Adler in Ried ein weiteres Traditionsgasthaus geschlossen. Zugleich gibt es an anderer Stelle – etwa bei der Sennhütte in Schwand – Erweiterungs- und Modernisierungspläne – und damit die Hoffnung, dass die Gastro-Kultur im Kleinen Wiesental eine Zukunft hat. Bewertet wird diese Kategorie mit 6,19 Punkten.

Familie & Kinder

Im guten Mittelfeld liegt die Kategorie „Familie & Kinder“ mit 6,65 Punkten. Mit der Naturpark-Schule in Tegernau sieht Bürgermeister Schönbett die Gemeinde im schulischen Bereich gut aufgestellt. Im Kindergartenbereich indes sieht er große Aufgaben für die Zukunft. Aktuell gibt es im Kleinen Wiesental drei Kindergarten-Standorte, nachdem die Einwohner sich in einem Bürgerentscheid vor sieben Jahren gegen einen Zentralkindergarten ausgesprochen hatten. Über kurz oder lang indes wird diese Debatte erneut ausgefochten werden müssen, prognostiziert Schönbett mit Blick etwa auf Personal oder zusätzliche Kleinkindbetreuung: Diese Herausforderungen wären zentral weit einfacher zur stemmen, ist er nach wie vor überzeugt.

Digitalisierung & Klima

Der Bereich „Digitalisierung & Klima“ wird mit 6,79 Punkten vergleichsweise gut bewertet und landet auf Rang fünf der Kategorien. Tatsächlich läuft in Sachen „Erneuerbare Energien“ auch einiges – etwa über den gleichnamigen Verein, der sich unter anderem für die Installation von Balkon-Solaranlagen starkmacht.

Zugleich freilich ist das Thema „Erneuerbare“ auch im Kleinen Wiesental insbesondere in der Ausprägung „Windenergie“ keineswegs konfliktfrei. Kritiker bringen ihre Bedenken schon seit längerem vor; aktuell wird die Debatte erneut befeuert durch die Pläne für den „Windpark Zeller Blauen“, die in den vergangene Wochen konkret wurden und insbesondere die Teilorte Bürchau und Elbenschwand tangieren. Die teils harsch geführten Diskussionen belasteten die Dorfgemeinschaft stark, und der Bürgermeister steht als Verfechter der Windkraft immer wieder in der Kritik. „Durch hunderte Meter hohe Windräder wird Natur zerstört und Landschaft verschandelt “, hinterlegt denn auch ein Teilnehmer unseres Orts-Checks in der Kommentarspalte.

Schönbett indes ist nach wie vor überzeugt von der Sinnhaftigkeit der Windkraft auch und gerade auf den Höhenrücken des Schwarzwalds. „Ich hoffe, dass mein Einsatz für die Windkraft nicht vergeblich war“, betont er gegenüber unserer Zeitung – das nahende Ende seines Bürgermeister-Daseins bei dieser Formulierung wohl schon im Blick: Der 64-Jährige tritt bei der 2025 anstehenden Bürgermeisterwahl nicht erneut an.

Ein echter Pluspunkt unterm Stichwort Digitalisierung ist die Breitbandversorgung im Tal: Dank des Offensive des Landkreises (Stichwort: Zweckverband Breitband) wird im kommenden Jahr das komplette Tal und noch der abgelegenste Weiler an die Datenautobahn angeschlossen sein.