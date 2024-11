Orts-Check Lörrach: Mobilität treibt in lebenswerter Stadt um

Der ÖPNV Der ÖPNV müsse ausgebaut werden, fordern Umfrage-Teilnehmer. „Der Nahverkehr sollte endlich aufeinander abgestimmt und vom Takt her verdichtet werden.“ Die Stadtspitze verweist hingegen darauf, dass der ÖPNV in den vergangenen Jahrzehnten bereits verbessert wurde. „Allein auf der Strecke der Garten- und Wiesentalbahn konnte das Fahrgastaufkommen in den letzten rund 20 Jahren mehr als verdoppelt werden, was wiederum den Fahrkomfort zu Stoßzeiten beeinträchtigt.“ Hier setze die Stadt sich für einen zweispurigen Ausbau sowie einen 15-Minutentakt der Linie S6 ein.

Die Stadtverwaltung hat zur Optimierung des Stadtbusverkehrs einen Entwurf für ein neues Liniennetz im Rahmen einer Untersuchung durch ein Planungsbüro in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken und verschiedenen Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft entwickelt, heißt es. „Anlass für die Veränderungen ist das Ziel, den Stadtbusverkehr in Lörrach noch attraktiver zu gestalten.“ Der Entwurf wurde der Bevölkerung vorgestellt, die Kommentare oder Anregungen zum neuen Netzvorschlag liefern konnten. „Aktuell wird die Detailplanung erarbeitet.“

Der Radverkehr Ein besseres Radwegenetz wird teils gewünscht, aber von anderer Seite kritisch bewertet. Klar ist, dass der Rat 2019 eine Verdoppelung des Radverkehrsanteils von 17 Prozent auf ein Drittel des Gesamtverkehrsaufkommens beschlossen hat. Die Stadt hat dazu die Fahrradstrategie 2025+ entwickelt, in der zahlreiche Maßnahmen festgeschrieben sind. In dem existierenden begrenzten Verkehrsraum seien daher gewisse Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr nicht zu vermeiden. Gleichzeitig erinnert sie an zurückliegende städtische Investitionen in Parkhäuser und Straßen. „Die Investitionen in den Radverkehr nehmen sich dagegen eher bescheiden aus.“