Orts-Check Lörrach: Qualität und Vielfalt als Lörracher Markenkern

Einzelhandel: Die positive Bewertung steht im Zusammenhang mit den Stärken der Stadt. Mit einem Spitzenwert von 7,16 (Landkreis: 5,36) beim Einzelhandel wird die Zentrumsfunktion Lörrachs deutlich. Die Geschäftsführerin der Lörracher Wirtschaftsförderung, Marion Ziegler-Jung, nannte im Gespräch mit unserer Zeitung die überdurchschnittlich hohe Kaufkraft – unter anderem durch Schweizer Kunden und Pendler – der wachsenden Stadt als wichtigen Faktor für den funktionierenden Einzelhandel. So sei etwa die Angebotsvielfalt umfassender als in anderen Städten dieser Größenordnung. Zuletzt wurde die Bedeutung der Innenstadt als regionaler Kundenmagnet auch im Zusammenhang mit der Debatte um die Schließung von Galeria-Filialen deutlich: Der Standort Lörrach wurde nicht in Frage gestellt.