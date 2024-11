Orts-Check Lörrach: Wie die Stadt bei Problemen gegensteuert – auch beim Wohnen

Wie sicher ist die Stadt? Die Sicherheit wird in der Stadt Lörrach mit 6,37 Punkten bewertet – befindet sich damit im positiveren Bereich. Gleichzeitig gibt es in Schilderungen unserer Umfrage-Teilnehmer auch negative Bewertungen. „Als Frau möchte man abends nicht mehr alleine in die Stadt“, es gebe zu viele unangenehme Männergruppen, die sich zusammenfinden. Dass die Ortspolizei am Abend und in der Nacht in etlichen Straßen fehle, findet auch ein anderer Bürger. Und auf der Basler Straße würden nachts Autorennen in der 30er-Zone stattfinden. „Mit dröhnenden Motoren wird gegen Mitternacht und danach die Basler Straße rauf und runter gerast.“