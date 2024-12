Orts-Check Malsburg-Marzell: Die Gemeinschaft funktioniert

Lage ist besser als Ergebnis

Auch für Bürgermeister Mario Singer steht außer Frage, dass die allgemeine Situation um einiges besser ist, als bei dieser Umfrage abgebildet werde. Dass beispielsweise das Angebot im öffentlichen Nahverkehr mit einem Wert von 1,73 abgeschlagen am Ende liegt (der Kreisdurchschnitt beträgt 5,65), ist indes nicht verwunderlich. Denn, so stellt ein Umfrageteilnehmer fest, „für ältere Menschen ohne Fahrzeug ist es schwierig“.

Gleichwohl wird die Lebensqualität in der im Naturpark Südschwarzwald gelegenen Gemeinde geschätzt. Ein anderer Teilnehmer kommentiert: „Ich finde es sehr schön, hier zu wohnen. Ich hoffe, dass nicht so viele Windräder kommen. Das würde die Lebensqualität schmälern.“ Und ein weiterer Bürger erklärt: „Ich lebe sehr gerne in unserem kleinen Dorf, die Gemeinschaft funktioniert.“