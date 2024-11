Orts-Check Maulburg: Eine familienfreundliche Kommune

Von der Familienfreundlichkeit bis zur Gesundheitsversorgung, vom öffentlichen Nahverkehr bis zur Lebensqualität oder vom Vereinsleben bis zum Einzelhandel – in 14 verschiedenen Kategorien sollten die Bürgerinnen und Bürger ihre Gemeinde bewerten. Auch konnten sie zusätzlich mitteilen, was ihnen besonders gefällt und was weniger. Überdurchschnittlich schneidet Maulburg mit seinen rund 4300 Einwohnern bei diesem Stimmungsbild in sechs von 14 abgefragten Kategorien ab. Die Sauberkeit in der Gemeinde wird hoch bewertet und steht an erster Stelle, dicht gefolgt von den Themen Familie und Kinder. Maulburg wird bescheinigt, eine sehr familienfreundliche Kommune zu sein. Auch das Angebot im öffentlichen Nahverkehr wird als gut eingestuft. Nicht ganz so gut werden das Kultur- und Freizeitangebot, der Einsatz für den Klimaschutz und die Gesundheitsversorgung bewertet. Auf dem letzten Platz landet der Bereich „Immobilienmarkt“, wobei es um die Miet- und Kaufpreise sowie das Wohnungsangebot geht.