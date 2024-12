Orts-Check Schliengen: Eine Gemeinde mit Lebensqualität

Familie & Kinder: Das Thema Kinderbetreuung bewegt die Gemüter, auch in Schliengen. Das macht unsere Umfrage deutlich. Mit 6,88 Punkten liegt Schliengen unterm Kreisdurchschnitt (6,93) auf dem 20. Platz. Kritisiert wird von einem Teilnehmer eine „absurd teure und zeitlich begrenzte“ Betreuung in Kita und Kindergarten, die inkompatibel sei mit Vollzeitarbeit. Ein anderer schreibt: „Was Schliengen fehlt: Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Unter-Dreijährige“ sowie „eine ausreichende Finanzierung der Schule, auch zum Ausbau der Ganztagsbetreuung“. Ein anderer Teilnehmer fordert „mehr Ganztagsbetreuung für Kinder, um Müttern Berufstätigkeit zu ermöglichen, um somit ihren Lebensunterhalt decken zu können“. Bürgermeister Renkert hält dagegen: „Jeden Bedarf werden wir nicht decken können.“ Allerdings biete die Gemeinde schon heute ein vielfältiges Betreuungsangebot, zu dem auch ein Natur- und ein Waldkindergarten gehören. Die Kritik an den Gebühren weist er zurück: „Wir orientieren uns an den Empfehlungssätzen.“ Aktuell bereitet sich Schliengen auf die Einführung der Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich vor, die ab 2026 gelten soll. Ein Betreuungsangebot soll es dann auch über die Ferien hinweg geben, mit Ausnahme von drei Wochen im Jahr.

Sport & Vereine: Im landkreisweiten Vergleich nur für den 25. Platz reicht es bei „Sport & Vereine“ (6,97). Bürgermeister Renkert verweist indes auf die facettenreiche Vereinslandschaft, die viele Möglichkeiten biete, sich zu integrieren und zu engagieren.

Senioren: Einen guten Wert hat Schliengen in dem Themenbereich Senioren erzielt (landkreisweit Platz 18). Als einen weiteren Beitrag hierzu sieht Renkert das Projekt „LeNa“ des DRK-Kreisverbands, das für „Lebensqualität in der Nachbarschaft“ steht und jüngst auf den Weg gebracht wurde. Es kombiniert moderne Kommunikationstechnologie mit persönlicher Betreuung.