Orts-Check: Schönauer zeigen sich zufriede

Familie & Kinder

Auch mit dem Angebot für die Familien und Kinder zeigen sich die Schönauer zufrieden. Diese Kategorie landet bei unserem Ortsheck auf dem dritten Platz. Im landkreisweiten Ranking landet dieser Punkt auf Platz sechs und wird somit weit überdurchschnittlich bewertet – ein gutes Ergebnis bei 35 Gemeinden. In dieser Kategorie hatten die Umfrageteilnehmer bewertet, wie familienfreundlich ihr Wohnort ist, auch das Angebot an Kinderbetreuungsmöglichkeiten wie Kitas oder Tagesmütter sowie die Schul- und Ausbildungssituation wurde bewertet. Ein Teilnehmer hatte in einem Kommentar in der Umfrage geschrieben: „Die Betreuungsmöglichkeiten sind aus meiner Sicht nicht ausreichend.“

Für mehr Familienfreundlichkeit sorgt seit Ende September auch das neue Familienzentrum Oberes Wiesental, das in der Neustadtstraße 1 (ehemaliges Tourismusbüro) eingerichtet wurde. Es soll als „zentraler Ort der Begegnung und Unterstützung für Familien“ dienen, sagt Koordinatorin Maria Kockrick. Die neue Einrichtung ist ein zentrales Ergebnis des Projekt „Sozialraumstrategie Oberes Wiesental“, das in den vergangenen beiden Jahren auf Initiative des Landkreises in der Region durchgeführt wurde. Die Analysen zeigten auf, dass es bisher an ausreichenden Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit fehlt und Beratungs- und Unterstützungsangebote im Bereich der Familien-, Arbeits-, Gesundheits- und Sozialberatung nötig seien. Mit dem Familienzentrum wird ein guter Teil der bisherigen Versorgungslücke gedeckt werden,“ so die Jugendhilfeplanerin des Landratsamts Carolin Eichin. Und die Jugend? Die wird aktuell von Ehrenamtlichen betreut. Zum Glück. Denn bisher hat die Caritas noch keinen Kandidaten für die vakante Stelle des Jugendbetreuers in Schönau sowie in Todtnau gefunden.