Orts-Check Schopfheim: Lebendige Vereine als absolutes Plus

Sport und Vereine

Dieser Wert toppt nochmals die ebenfalls schon gute Benotung dieser Kategorie im landkreisweiten Durchschnitt. (7,12). Tatsächlich ist schon die schiere Zahl der Vereine in Schopfheim beachtlich: Über 200 finden sich in der Übersicht, die die Stadt auf ihrer Homepage veröffentlicht: Bald jeder Ortsteil hat eigene Musik- und Turnvereine sowie seine eigene Fasnachtsclique, es gibt Fördervereine für fast jede Schule und jeden Kindergarten. Zu den „üblichen Verdächtigen“ gesellen sich Besonderheiten wie der Dikome/Kamerun Verein, der sich seit Jahrzehnten für eine faire Kaffee-Direktvermarktung mit der Schopfheimer Partnerregion in Westafrika bemüht, der neugegründete Verein „Scala Kino“-, der das hergebrachte Schopfheimer Kino in Privatregie – und äußert erfolgreich – betreibt, es gibt welche mit historischem oder kulturellem Schwerpunkt und welche, die sich rund um Hund, Biene, Kaninchen oder Geißen gegründet haben. Die Vereine sind in Schopfheim nicht nur in ihrem jeweiligen „Kernmetier“ aktiv, sondern sorgen auch für ein vielgestaltiges Feier- und Festleben, das die Schopfheimer durch den Jahreslauf begleitet.