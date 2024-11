Orts-Check Schopfheim: Mobilitätsfragen bewegen die Bürger massiv

ÖPNV

Der Öffentliche Nahverkehr erhält in Schopfheim mit 6,76 eine vergleichsweise positive Bewertung. Dazu trägt sicherlich die Anbindung an die S 6 bei, mit zwischenzeitlich vier Haltestellen über die Stadt verteilt – in Fahrnau und Schopfheim West zudem kombiniert mit einem Park&Ride-Areal. Aber klar: Auch dieses Angebot ließe sich verbessern – beispielsweise mit einer engeren Taktung: „15-Minuten-Takt wäre toll“ schreibt beispielsweise ein Teilnehmer. Gerade in den Abendstunden gibt es in Sachen S-Bahn-Verbindung durchaus Luft nach oben, darauf macht ein weiterer Leser aufmerksam: Ab etwa 20 Uhr fahren die Züge auch Richtung Basel nur noch stündlich, ab etwa Mitternacht gar nicht mehr.

Der City-Bus-Verkehr wird gerade neu aufgegleist: Statt eines festen Fahrplans soll es hier ab dem kommenden Jahr ein „On-demand-Angebot“ – eine Art Rufbus also – geben. Davon könnten insbesondere die Ortsteile profitieren, erläutert Bürgermeister Harscher im Gespräch mit unserer Zeitung. Dass der Bedarf dafür durchaus gesehen wird, zeigen die Kommentare unserer Leser: „ÖPNV in den Teilorten von Schopfheim sehr schlecht“, schreibt da einer. Ein anderer formuliert sein Anliegen positiv: „Bessere Verbindung in die Stadt.“

Verkehrsberuhigung!?

Autos – rein oder raus aus der Innenstadt, und wenn ja wohin? Das Thema Verkehr in der Innenstadt ist eines der großen Schopfheimer Aufreger- und Streitthemen. In der Diskussion ist das Thema oft eng verbandelt mit Fragen der autofreien Aufenthaltsqualität einerseits und der autogestützten Erreichbarkeit der Geschäfte andererseits (Stichwort: Parken vor der Ladentür).

Als Kompromiss versucht es die Stadt seit geraumer Zeit mit einer Verkehrsberuhigung: Die Hauptstraße bleibt offen, dem Durchgangsverkehr wird jedoch mit Hilfe von im Straßenraum platzierten Pflanzkübeln und Sitzmöbeln das Leben beziehungsweise das Durchkommen schwergemacht. Unmittelbar nach der „Neueinrichtung“ schwappten mächtige Empörungswellen durch die Diskussion. Mittlerweile hat sich die größte Aufregung gelegt – wirklich gelöst ist die Verkehrsfrage aber längst nicht.

Zumal die beiden Innenstadt-Umfahrungen nicht so recht in Fluss kommen wollen: Entlang der Nordumfahrung an der Wiese entlang gibt es ein Auf und Ab von Tempo 30 und Tempo 50 – und wenn es nach Anwohner-Initiativen ginge, würde sich das ganze auf einheitlich Tempo 30 herunterpegeln. Die Südumfahrung am Bahnhof vorbei ist auf Tempo 30 reduziert. Aktuell und vorübergehend wegen Bauarbeiten; wenn es nach Vorschlägen des Lärmaktionsplanes geht, aber womöglich auch dauerhaft. „Autofreie Innenstadt in Schopfheim wäre toll“ wünscht denn auch ein Leser für die Zukunft. „Lärmschutz = 0. Obwohl es eine Umgehungsstraße gibt, rollt der Verkehr durch die Innenstadt“, moniert ein anderer für den Ist-Zustand.

Lärmbelastung

Wichtiges Stichwort in Zusammenhang mit dem Verkehr ist die Lärmbelastung. So zum Beispiel in den Ortsteilen in den Höhenlagen, die sich vom Motorradlärm gequält fühlen. Zum anderen aber auch in den dichter befahrenen und bewohnten Innenstadtregionen. „Im gesamten Stadtgebiet sollte im Siedlungsbereich Tempo 30 gelten“, fordert denn auch ein Teilnehmer – bleibt hier aber nicht unwidersprochen: „Zone 30 als Lärmschutz wird überbewertet“, schreibt ein anderer. Ein Aufeinandertreffen gegensätzlicher Meinungen, das deutlich macht, wie sehr die Einschätzungen und Perspektiven beim Thema Verkehr auseinandergehen – und wie schwierig es ist, hier einen Konsens zu finden.

Verkehrskonzept gefragt

Überhaupt machen die Kommentare in ihren unterschiedlichen Facetten deutlich: Letztlich geht es in Schopfheim wie auch in anderen Kommunen um die Frage, wie die unterschiedlichen und teils konkurrierenden Interessenlagen der Verkehrsteilnehmer auf dem nunmal begrenzten Stadt- und Straßenraum in Einklang – oder zumindest aneinander vorbeigebracht werden können. Vom Fußgänger über den Rad- bis zum Autofahrer, vom fließenden über den ruhenden Verkehr und von der individuellen Motorisierung bis zum öffentlichen Nahverkehr.

Einige Hoffnung ruht auf dem „Gesamtverkehrskonzept“, das die Stadt vor zwei Jahren in Auftrag gegeben und inzwischen in einem Entwurf vorgestellt hat. Rund 200 konkrete „Maßnahmenpotenziale“ für einzelne Straßen, Kreuzungen, Bereiche und Routen der Stadt sind im Entwurf aufgeführt. Beschlossen oder gar umgesetzt indes ist davon noch lange nichts. „Das ist eine Lösung, die Punkt für Punkt entstehen muss“, dämpft Bürgermeister Harscher Erwartungen an eine allzu rasche Lösung des gordischen Verkehrsknotens.