Orts-Check Schopfheim: Wohlfühlstadt mit Luft nach oben

Ausgesprochen gut bewertet wird die Schopfheimer Gastronomie: Mit der Note 7,31 landet diese Kategorie auf dem zweiten Rang – und schneidet in der Markgrafenstadt deutlich besser ab als im Landkreis, wo sie mit 5,33 auf dem drittletzten Platz landet. Tatsächlich hat die Markgrafenstadt von der soliden Hausmannskost bis zum gehobenen kulinarischen Niveau und von der gemütlichen Eckbeiz bis zum etwas schickeren Barbetrieb so einiges zu bieten.

Sicherheit

Ein Thema, das die Bürger zuletzt massiv umgetrieben hat, ist die Frage nach der öffentlichen Sicherheit. Vor dem Hintergrund mehrerer Vorfälle von Körperverletzung, Bedrohung und Vandalismus in den vergangenen Monaten fordert die CDU-Fraktion im Gemeinderat, dass die Stadt die Einführung eines Kommunalen Sicherheitsdienstes prüft. „Gefühlte“ oder tatsächliche Bedrohung? Bürgermeister Harscher will sich zumindest einer Prüfung nicht verschließen – argumentiert unter Berufung auf die Polizei vor Ort allerdings, dass es in Schopfheim keineswegs Kriminalitäts-Hotspots gibt. Mit der Note 6,65 schneidet diese Kategorie in der Einschätzung der Bürger verhalten positiv ab und liegt im Ranking der Kategorien genau in der Mitte. Im kreisweiten Vergleich liegt Schopfheim in dieser Kategorie auf Platz 22 und damit in der unteren Hälfte – deutlich vor den anderen großen Städten Lörrach, Weil und Rheinfelden und auch vor so mancher kleinerer Stadt