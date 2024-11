Orts-Check Steinen: Einzelhandel landet auf Spitzenposition

Sport&Vereine Überdurchschnittlich schneiden die Kategorien Sport&Vereine ab (Wert von 7,45). Die 86 Vereine in der Gemeinde sind untereinander gut vernetzt und in engem Austausch, so dass es bei Veranstaltungen keine Überschneidungen gibt. Diese Vernetzung geht auf eine Anregung des Bürgermeisters zurück, der feststellt: „Man hilft sich gegenseitig und hält damit die Vereine am Leben.“ Als Beispiel führt er den Zusammenschluss der Harmonikavereine Sallneck, Endenburg, Schlächtenhaus und Weitenau an. Auch der im zweijährigen Turnus stattfindende Wechsel von Dorffest und Gewerbeschau funktioniere einwandfrei und habe sich bewährt. Ein Umfrageteilnehmer hebt den Einsatz der vielen ehrenamtlich tätigen Bürger hervor. Auch das Angebot an Sportangeboten und Sportanlagen wird als gut eingestuft.

Senioren Als seniorengerecht mit vielfältigen Angeboten wird die Gemeinde wahrgenommen, die auch in dieser Kategorie mit einem Wert von 7,12 über dem kreisweiten Durchschnitt von 6,23 liegt. Zum einen gibt es zentrale Angebote, für die die Kirchengemeinde, das Seniorenzentrum Mühlehof und die Sozialstation sorgen, zum andern auch den Ortsseniorenrat. „Er hat das Ohr am Bürger und bringt die Senioren betreffenden Anliegen und Themen über die Verwaltung in den Gemeinderat“, sagt Bürgermeister Braun. Auch die Begegnungen bei den Seniorennachmittagen in den einzelnen Ortsteilen werden geschätzt. „Wir haben ein breites ehrenamtliches Engagement und sind super vernetzt“, zieht der Rathauschef ein positives Fazit.