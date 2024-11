Orts-Check Steinen: „Zentralklinikum bringt Sogwirkung“ – Steinen profitiert und punktet

„Wir sind völlig abgeschnitten“, meint ein Teilnehmer aus einem Ortsteil, und ein anderer erklärt: „Der Busverkehr in die Ortsteile sollte besser sein.“ Denn an den Wochenenden geht gar nichts. Positiv wahrgenommen werden dagegen die „Mitfahrbänkli“, eine moderne Form des Autostopps. Mit einem Wert von 7,06 liegt Steinen beim ÖPNV deutlich über dem Kreisschnitt (5,65).

Familie & Kinder Was die Familienfreundlichkeit und die Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie die Schul- und Ausbildungssituation in der Gemeinde anbelangt, bewegt sich die Gemeinde Steinen im Durchschnitt. Mit einem Wert von 6,91 liegt sie hauchdünn unter dem Kreisschnitt (6,93). „Bei den Kita-Plätzen gibt es noch einen Mangel“, sagt Bürgermeister Braun. Doch dieser werde weitgehend behoben, sobald der Hägelberger Kindergarten dreigruppig ist, die evangelische AB-Gemeinde ihre geplante viergruppige Kindertagesstätte im Rahmen des neuen Gemeindezentrums in Betrieb genommen hat und der Kindergarten Hüsingen von einer auf drei Gruppen erweitert ist. Zu diesen Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungsformen gibt es die Grundschulbetreuung sowie Ganztagsbetreuung und die AWO-Ferienbetreuung. Gunther Braun verweist auch auf die Vereine mit ihrem „super Angebot für Kinder und Jugendliche“. Ebenso vielfältig ist das Angebot im Jugendzentrum. Und die durch den Werkhof betreuten Spiel- und Sportplätze befänden sich in einem sehr guten Zustand. Geplant ist außerdem eine Skateranlage.