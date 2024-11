Orts-Check: Teures Wohnen schmälert Inzlingens gute Bilanz

Das quirlige Leben und die Infrastruktur in Lörrach oder Basel genießen und dennoch ruhig wohnen: Das hat (nicht nur, aber auch) in Inzlingen seit Jahren einen hohen Preis. Da jeder dritte Berufstätige als Grenzgänger aus der Wasserschlossgemeinde in die Nordwestschweiz pendelt – der höchste Wert im Landkreis Lörrach –, hat dies sich auf die Miet- und Kaufpreise für Immobilien ausgewirkt. Wer mobil sein will – vor allem abends und am Wochenende –, benötigt in der Regel ein Auto. Oder er muss die Besonderheiten des Busverkehrs kennen.