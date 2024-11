Orts-Check Utzenfeld: Natur pur und rührige Vereine

Gastronomie

Dass Utzenfeld in puncto Gastronomie dennoch weit abgeschlagen ganz unten rangiert, verwundert den Bürgermeister nicht weiter. Sämtliche ehemaligen Gaststätten im Tal sind geschlossen. Das Gasthaus Wiese an einem zentralen Mittelpunkt der Gemeinde steht seit Jahren leer. „Hier sind Überlegungen im Gange, wie wieder ein Dorfmittelpunkt und Treffpunkt für Tee oder Kaffee geschaffen werden kann“, lässt Wietzel durchblicken. „Leider ist noch nichts Konkretes in Planung.“

Einzelhandel

Wie in allen kleinen Gemeinden ist es um die Nahversorgung schlecht bestellt. „Aber immerhin haben wir unsere Bäckerei Gutmann mit dem Firmensitz, Backstube und Verkaufsladen in Utzenfeld“, erwähnt Wietzel.

Familie & Kinder

Die Gemeinde ist familiengerecht: Platz 9 im Ranking, also oberes Drittel. „Im Ort gibt es den Kindergarten Utzenfluh, die Grundschüler dürfen in die Grundschule Wieden-Utzenfeld in Wieden“, sagt Wietzel. „Der Spielplatz bei der Gemeindehalle und Kindergarten Utzenfluh wurde in diesem Jahr für über 75 000 Euro saniert und steht allen zur Verfügung“, betont er und kann den Leser-Hinweis „Spielplätze ausbauen“ überhaupt nicht verstehen.

Verkehr

Ein anderer Kommentar lautete „Straßenlärm in den Fokus nehmen!“ Ja, Utzenfeld liegt an der B 317. Daraus resultiert aber auch ein funktionierendes Gewerbe- und Industriegebiet mit Baufirmen, Handwerk und der Kunststofffirma Celanese.

Vereine

Das Vereinsleben wird positiv bewertet: Utzenfeld landet mit Platz 13 in der oberen Hälfte im Ranking. Ein rühriges Vereinsleben spiegelt sich wider in dem alle zwei Jahre durchgeführten Dorffest, bei welchem alle Vereine und die Gemeinde mitwirken. Dort gibt es die Landfrauen, den Musikverein, die Sportvereinigung, die Narrenclique, die Narrenzunft sowie die freiwillige Feuerwehr. Das ehrenamtliche Engagement der Bürger würdigt Wietzel ausdrücklich: „Bürger-Engagement bei Pflegeeinsätzen für Wanderwege oder Pflegeaktionen im Ort ist selbstverständlich. Ein Beispiel: die Montage der Sonnenliege auf der kleinen Utzenfluh erst vor einigen Tagen.“