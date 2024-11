Orts-Check: Vielfältiger Einsatz für ältere Bürger

Doch auch die Kommunen sind nicht untätig: Um nur eine zu nennen, ist die Stadt Rheinfelden seit Januar an einer umfangreichen Sanierung und einem Teilneubau des 1959 in Betrieb gegangenen „Bürgerheims“ tätig, das derzeit 146 vollstationäre Pflegeplätze sowie 15 integrierte Kurzzeitpflegeplätze hat.

Der Bau barrierefreier Wohnungen ist seit Jahren Thema in den Kommunen. Derzeit entsteht in Grenzachs Ortsmitte ein Wohnhaus mit integrierter Tagespflege. Größter Kritikpunkt aus der Bevölkerung: Die Wohnungen des Investors seien aufgrund des Preisniveaus ausschließlich für Besserbetuchte erwerbbar.

Seit 2018 ist in Grenzach-Wyhlen ein Einkaufsbus für Senioren unterwegs. AWO-Mitglied Frieder Baginski (rechts), der den Bus jahrelang ehrenamtlich gefahren hat, kam sogar im Grenzach-Wyhlen-Film von Gusty Hufschmid zu Ehren. Foto: Rolf Rombach

Unabhängig von der Architektur sorgen ambulante Pflegedienste kreisweit dafür, dass Menschen trotz körperlicher Defizite so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Gudrun Schemel, Geschäftsführerin des Caritasverbands im Landkreis Lörrach, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass in den vergangenen Jahren ein leichter Rückgang bei den Anfragen zu Pflegesachleistungen verzeichnet wurden. „Dies ist sowohl auf die zunehmende Altersarmut als auch auf den Fachkräftemangel zurückzuführen. Viele ältere Menschen sind finanziell eingeschränkt und können oft nur die Grundpflege im Rahmen dessen in Anspruch nehmen, was die Pflegekasse finanziert. Diese finanzielle Begrenzung führt dazu, dass die Daseinsvorsorge nicht immer vollständig gewährleistet werden kann, sodass viele Pflegebedürftige nicht alles Notwendige an Unterstützung erhalten.“ Auch sei die öffentliche Wahrnehmung der Pflege als Profession und die damit verbundenen Möglichkeiten zu gering.