Orts-Check Weil am Rhein: Aktive Energie- und Klimaschutzpolitik

Trotz alledem werden beim Orts-Check auch kritische Stimmen laut. Zum Beispiel: „Ich wünsche mir, Weil am Rhein würde mehr für die Umwelt tun, vor allem Maßnahmen zur Reduktion der Hitzehotspots und den vielen Autoverkehr“ oder „Es gibt zu wenig Grün (Bäume und Rasenflächen) in der Innenstadt. Hingegen sind zu viele Flächen versiegelt (siehe Rathausplatz). Dadurch gibt es eine große Hitzeentwicklung im Sommer, zu wenig Schattenplätze und zu wenig Grünflächen.“

Allerdings gibt es auch Lob für die gute Pflege der Bäume, Blumenbeete und des Stadtgrüns. Und ein Wunsch lautet: „Eine Begrünung und Verschattung der Hauptstraße wäre super. Außerdem wäre eine Fußgängerzone im Innenstadtbereich total genial mit netten Cafés zum gemütlichen Sitzen.“

Gastronomie: Auch wenn die Bewertung des Gastronomieangebots in Weil am Rhein mit 5,46 Punkten einen unterdurchschnittlichen Rang einnimmt, liegt die Stadt kreisweit in dieser Kategorie über dem Durchschnitt mit 5,33 Punkten. Umfrageteilnehmer beklagen vielfach ein zu einseitiges und ein zu geringes regionales Angebot. Mehr heimische Restaurants werden gewünscht. „Es gibt viel zu viele Döner. Döner ist okay, aber bitte nicht in dieser Anzahl“, lautet beispielsweise ein Kommentar.

Verkehr: Mit 3,61 Punkten werden das Thema Verkehr und die damit verbundenen Belastungen um zwei Punkte schlechter bewertet als im Kreisschnitt. Das starke Verkehrsaufkommen hängt natürlich mit der Lage inmitten des Dreiländerecks zusammen.

Auch OB Stöcker sagt: „Wir leben in einem grenzüberschreitenden Ballungsraum, was wiederum wirtschaftlich gut ist. Wir sind eine lebendige Stadt und Region.“ Zahlreiche Umfrageteilnehmer sprechen sich für eine Fußgängerzone aus, ebenso für eine Tramverlängerung. „Schade, dass es in Weil am Rhein keine autofreie Zone wie in Lörrach gibt. Der Verkehr in der Hauptstraße ist enorm“, stellt beispielsweise ein Leser fest.

Wo die Oberbürgermeisterin noch Luft nach oben sieht, ist der Ausbau und die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. Die habe noch nicht den Stellenwert, den sie sich wünsche. Sie selbst ist sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich kenne die Schwachstellen“, sagt die Rathauschefin, die sich mehr Radstreifen und sicherere Übergänge im Straßennetz wünscht. Auch gebe es noch viele dunkle Stellen auf den Radwegen. Bei der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sieht Stöcker jedenfalls noch Handlungsbedarf.

Immobilienmarkt: Schlusslicht bei der Bewertung der 14 abgefragten Kategorien bildet der Immobilienmarkt, bei dem es um die Höhe der Mieten und Kaufpreise sowie das Wohnungsangebot ging. „Die Mieten sind enorm teuer. Auch Immobilien zum Kaufen sind kaum tragbar. Es fehlt an günstigen Wohnungen für Familien mit zwei oder mehr Kindern. Bezahlbare Mieten und die passende Wohnung dazu wären wünschenswert“, stellt ein Umfrageteilnehmer fest.

Diese Einschätzung bestätigt Stöcker: „Der Wohnraum ist teuer, die Menschen müssen zu viel Geld für Mieten aufwenden.“ Die Städtische Wohnbau realisiere immer wieder Projekte, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch verweist die Weiler Rathauschefin auf das große Wohnbauprojekt an der Blauenstraße, wo ein Investor 200 neue Wohnungen baut. Dies werde eine weitere Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt bringen.