Orts-Check Weil am Rhein: Illegale Müllentsorgung ein Problem

Familie & Kinder: Was die Familienfreundlichkeit anbelangt, liegt die 3-Länder-Stadt mit 6,0 Punkten unter dem Kreisschnitt von 6,93 Punkten. „Wir leben als Familie sehr gerne in Weil am Rhein. Das Angebot von mehr Ganztages-Kitaplätzen sowie ein Mittagessensangebot für alle Kinder in den Kindertagesstätten wären sehr wünschenswert“, meint ein Umfrageteilnehmer.

Dem hält Stöcker entgegen, dass man die Ganztagsangebote nicht noch weiter ausbauen könne. Zum einen würden die erforderlichen Fachkräfte fehlen, zum anderen sei es auch eine finanzielle Frage in Zeiten knapper Kassen. Schließlich könne man die Gebührenschraube nicht weiter nach oben drehen. „Wir haben schon einen hohen Standard bei den Kindertagesstätten und nur eine kleine Warteliste. Wir bieten im Rahmen des Möglichen gute Rahmenbedingungen“, stellt die Rathauschefin fest.

Senioren: Unter dem Kreisschnitt liegt auch die Bewertung der Frage, wie seniorengerecht die Stadt wahrgenommen wird. Mit 5,91 Punkten liegt hier Weil am Rhein knapp unter dem Durchschnitt von 6,23. OB Stöcker verweist auf das „fantastische Seniorenprogramm“ während der Sommerferien, auf die Seniorennachmittage und weitere Treffs in Quartieren sowie die Angebote der Kirchengemeinden und anderen Organisationen. Gerade in Zeiten, in denen es immer mehr Alleinlebende gibt und die Vereinsamung ein Problem ist, wenn der Familienverbund fehlt, seien solche Treffen wichtig, sagt die Rathauschefin. Das bekräftigen beim Orts-Check auch einige Kommentare zu diesem Thema.