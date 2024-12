Orts-Check Weil am Rhein: Wunsch nach einer attraktiveren Innenstadt

Stöcker spricht von einem „noch guten Besatz“ an inhabergeführten Geschäften, denen jedoch der Online-Handel stark zusetze. Die Rathauschefin freut sich jedenfalls, dass es in der Innenstadt so gut wie keinen Leerstand gebe. Zum Wunsch eines Umfrageteilnehmers „Es wäre schön, wenn es an der Hauptstraße außer Dönerbuden, Friseurläden, Wettbüros auch wieder andere Einzelhandelsgeschäfte geben würde“ stellt sie fest: Bei den verkauften oder verpachteten Immobilien handele es sich um private Eigentümer. „Da kann die Stadt nicht vorschreiben, an wen diese ihr Ladengeschäft verpachten oder verkaufen soll.“

Der einzige Hebel, den die Stadt habe, um Einfluss auf die Struktur der Hauptstraße zu nehmen, sei eine Änderung des Bebauungsplans oder die Möglichkeit, mit Veränderungssperren bauliche Veränderungen zu verhindern oder beispielsweise die Anzahl von Imbissbuden in einem bestimmten Gebiet zu begrenzen. Doch so etwas sei nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen. „Für die Gestaltung einer attraktiveren Hauptstraße braucht es Geduld“, sagt Stöcker.

ÖPNV: Auf dem dritten Platz landet beim Orts-Check in Weil am Rhein der öffentliche Nahverkehr mit 6,36 Punkten und damit ist das Ergebnis ebenfalls besser als der landkreisweite Durchschnitt mit 5,65 Punkten. Dennoch sind einige Umfrageteilnehmer mit dem Angebot nicht zufrieden, wie sie in ihren Kommentaren kundtun. Zum Beispiel meint ein Bürger: „Ötlingen wird immer als schönstes Dorf von Weil bekanntgegeben, aber sonntags gibt es keine Busverbindung. Wanderer haben keine Möglichkeit, um nach Hause zu kommen.“ Der Wunsch nach einem verbesserten Angebot im öffentlichen Nahverkehr, vor allem auch für Haltingen, Märkt und Ötlingen, wird vielfach geäußert. Ohne Auto zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu kommen, sei eine Weltreise, stellt ein weiterer Bürger fest.