Orts-Check: Wie lebt es sich in Lörrach, Steinen und Maulburg?

In Steinen haben mittlerweile an die 100 Interessierte mitgemacht. Einige zeigen sich in ihren Kommentaren sehr zufrieden mit der Lebensqualität. Andere beklagen mangelnde Ärzteversorgung oder wünschen sich ein besseres Radverkehrsnetz und eine bessere Betreuungssituation für Kleinkinder. In Maulburg wird das Krähen von Hähnen in Wohngebieten beklagt oder zu hohe Preise bei Veranstaltungen.

Nach dem Ende der Aktion, an der jeder Bürger anonym und per Internet teilnehmen kann, erfolgt eine Auswertung. Daraus lässt sich ablesen, was die Lörracher, Steinener und Maulburger an ihrem Wohnort schätzen und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. Denn jeder Teilnehmer kann nach Beantwortung aller Fragen auch schriftliche Anmerkungen machen.