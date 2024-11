Orts-Check Wieden: Freizeitwert als großes Plus

Der Freizeitwert der Schwarzwaldgemeinde, die Winter- und Sommersport bietet, ist das große Plus. „Durch die topographische Lage mit weit verzweigten Ortsteilen und wegen des anerkannt guten Reizklimas eignet sich der Erholungsort in ganz besonderer Weise für den Wanderer, Walker, Biker und Naturliebhaber“, wirbt Bürgermeister Michael Fischer. „Für den Wintersport sind Skilifte, Loipen und Winterwanderwege vorhanden, die von unseren Gästen gerne genutzt werden.“ Nach dem Niedergang touristischer Angebote kann Wieden aktuell wieder drei Hotels vorweisen: Wiedener Eck, Gut Lilienfein und der Wiedener Hof . „Letzterer ist als Speiselokal für alle zugänglich“, sagt Fischer. Vielleicht hat sich das neue Angebot noch nicht überall herumgesprochen? Leser sehen die Gastronomie in Wieden ganz weit hinten. „Unser Bergdorf ist durchzogen von Gebirgsbächen mit kristallklarem Bergwasser. Mächtiger Hochwald, saftige Wiesen und Weiden im Talgrund sowie zum Teil noch urwüchsige alte Schwarzwaldhäuser prägen den landschaftlichen Charakter der Gemeinde Wieden“, hebt Fischer hervor. Besonders die sogenannten „Weidbuchen“, die sich durch Jahrhunderte langen Weidebetrieb bildeten, sind bundesweit einmalig.