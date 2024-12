Orts-Check Wittlingen: Intaktes Vereinsleben wird geschätzt

Kultur & Freizeit: Das kulturelle Angebot in Wittlingen beschränkt sich weitgehend auf das der Vereine. Entsprechend ist diese Kategorie beim Orts-Check auch relativ niedrig mit 4,91 Punkten (Landkreisschnitt 5,92) bewertet worden. Die Gemeinde unterstützt zwar die Vereine, doch Bürgermeister Michael Herr weiß, dass die Zahl der Veranstaltungen im Gemeindesaal noch ausbaufähig ist.

Senioren: Für ältere Menschen wird in bescheidenem Rahmen etwas geboten. Dass es auf diesem Gebiet noch Luft nach oben gibt, zeigt die Note von 4,55 (Kreisschnitt 6,23). Bürger, Frauenverein, evangelische Kirchengemeinde und politische Gemeinde sorgen für Aktivitäten. So ist jeden zweiten Donnerstag ein Seniorentreff. Darüber hinaus gibt es in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Schallbach zwei Seniorenausflüge pro Jahr, wobei die Kosten für Bus und Schifffahrt die Gemeinde übernimmt. Außerdem organisiert der Frauenverein zusammen mit Schallbach alle zwei Jahre einen Seniorennachmittag.

Verkehr: Teilnehmer an unserer Umfrage, die dem Thema Verkehr die Note 4,52 geben, beklagen eine starke Verkehrs- und Lärmbelästigung entlang der Durchgangsstraße (Kandertalstraße). Außerdem vermissen sie Tempo 30-Zonen. Die Gemeinde würde gern Tempo 30 einführen, doch das Landratsamt hat den Antrag abgelehnt, weil sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert hätten. Bei der Kandertalstraße handelt es sich um eine Landesstraße. „Schon zweimal wurde deren Sanierung verschoben“, sagt Michael Herr. Auch zum gewünschten Radweg über den Wittlinger (Kreisstraße) hat die Gemeinde schon mehrfach beim Landkreis einen Vorstoß unternommen, doch das Vorhaben scheitert derzeit an der Finanzierung.

Immobilienmarkt: Auch in Wittlingen haben sich die Miet- und Kaufpreise wie andernorts hochgeschaukelt (Note 4,40). Wenn Wohnungen frei werden, werden sie meist unter der Hand vergeben.