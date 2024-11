Orts-Check: Wunsch nach mehr Gastronomie in Schönau

Die Kategorie Gastronomie belegt in Schönau den letzten Platz. Hier sehen die Umfrageteilnehmer also am meisten Optimierungsbedarf. Dabei gibt es noch neun Gemeinden im Landkreis, in denen dieser Wert noch schlechter ausfällt. Der Verkehr landet in Schönau auf dem zweitletzten Platz, der Immobilienmarkt auf dem drittletzten. Auf den unteren Rängen finden sich außerdem die Kategorien Kultur & Freizeit sowie der ÖPNV.

