Ortsbegehung in Bad Bellingen: Große Projekte machen Fortschritte

Rathaussanierung

In Sachen Sanierung des Rathauses werde der Rohbau des Anbaus in Angriff genommen. In zwei Monaten starten die Arbeiten zum Gießen der Bodenplatte. Zur Nachfrage, ob die Giebel bleiben, meinte er, vieles der alten Substanz bleibe allein schon aus Kostengründen. Die Dachgaube mit den drei Fenstern indes werde erneuert und außerdem vergrößert. Vogelpohl erwähnte eine schriftliche Anfrage eines Bürgers, der die Bänke im begrünten Bereich hinter dem Rathaus vermisse, die wegen der Baustelle verschwanden. „Zeitnah“ würden Bauhof-Mitarbeiter eine „mobile Bank“ aufstellen, hieß es.

Kurpark

Planmäßig gestalten sich weiter die Maßnahmen am Weiher im Kurpark. Der Teich sei ausgeschachtet worden und es habe keine unangenehmen Überraschungen gegeben. Der Park entpuppte sich als ergiebiges Thema. Eine Anwohnerin drehe zweimal am Tag mit ihrem Vierbeiner eine Runde, wie sie erzählte. Die gärtnerische Gestaltung entspreche nicht immer ihrem Geschmack. Der Rathauschef merkte mehrfach an, die Ansichten dazu seien verschieden.