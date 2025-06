Ortsbegehung in Rheinweiler: Statt Autos eine alte Waschmaschine „geparkt“

Als nächstes zog er Bilanz der Verkehrsschau vor rund einem Monat. „Ein Schwerpunkt lag auf Grundschule und Kindergarten.“ Die unübersichtliche Situation führte zu einer Vielzahl von Punkten. Das Landratsamt wolle Lösungen erarbeiten.

Es bleibt bei Tempo 70

Thematisch ging es hinunter ins Kapellengrün. Es bleibe bei Tempo 70 auf der Kreisstraße in Höhe des Wohngebiets, sagte Vogelpohl. Tempo 50 sei nicht zulässig, weil keine geschlossene Bebauung erkennbar sei. Anwohner Manfred Fräulin sagte, die Bushaltestelle an der Kreisstraße umgebe eine „eindeutig gefährliche Situation“. Sein Vorschlag: Die Haltestelle in die Einfahrtszone zum Kapellengrün verlegen. Der Bus könnte eine Runde fahren und somit wenden. Vogelpohl sah jedoch neue Probleme, obgleich die Verlegung „etwas Verbesserung“ brächte.

Weiter informierte der Bürgermeister, dass die Lärmschutzwand am Fußballplatz saniert wird. Es handele sich um eine Erneuerung und nicht um eine Erhöhung. Der Termin mit der Autobahnmeisterei sei angedacht. Auch mitten Dorf gebe es Probleme, etwa die Ausfahrt von der Rotbergerstraße an der Metzgerei auf die Burgunderstraße als Ortsdurchfahrt. „Man sieht nichts“, monierte ein Bürger. Weiter ging es gedanklich zum Bahnhof, wo Dank der Mobilitäts-Initiative „Nemo“ neue Stellplätze und Ladesäulen entstehen.