Ortschafstrat Gresgen: Peter Grether übernimmt

Einstimmige Wahl

Wie schon vor Monaten angekündigt, gab Eichin nach 22 Jahren das Amt des Ortsvorstehers ab und schlug als Nachfolger seinen bisherigen Stellvertreter Peter Grether vor. In geheimer Wahl folgten die Ortschaftsräte diesem Vorschlag einstimmig. Genauso geschlossen erfolgte die Wahl des Stellvertreters. Peter Eichin wurde nominiert und will sich dieser Aufgabe stellen.

Für ihre Tätigkeit dankte der Bürgermeister dem bisherigen Ortsvorsteher und dem ausscheidenden Ortschaftsrat Erwin Vollmer. Dem schloss sich als Vertreter aller Ortsvorsteher in Zell Klaus Wetzel aus Mambach an. Grether als designierter Ortsvorsteher freute sich über die Wahl und dankte darüber hinaus seinen Wählern. Er war bei der Kommunalwahl Stimmenkönig in Gresgen geworden.