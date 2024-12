Ortschaftsrat: Auch in Langenau: Mehrere Projekte gestrichen

Sanierung verschoben

Nunmehr wurde die weitere Sanierung aufgrund der vom Landratsamt angeordneten Einsparungen im Haushalt als „Verpflichtungsermächtigung“ in Höhe von 1,1 Millionen Euro gestrichen. Die Sanierung sei jedoch unverändert im Haushalt vorgesehen, eine Ausschreibung darf jedoch 2025 nicht erfolgen. Würger sagte: „Allerdings dürfen wir weiter planen.“ In den nächsten Wochen sei ein Gespräch mit der Stadt vorgesehen zu den weiteren Planungen. Vorhanden sei eine sechs Meter breite Fahrbahn und ein Gehweg mit 1,50 Meter Breite. Die Bürger hätten sich mehrheitlich für Varianten der Gestaltung entschieden, bei denen der einseitig vorhandene Gehweg auf 2,30 Meter verbreitert wird. Die Fahrbahnbreite wird somit 5,20 Meter betragen. Parken sei am Straßenrand weiterhin zulässig. Ein Nachteil sei hierbei, dass der Gehweg unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Regelmaßes sei, eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität an der Straße sei deshalb hier nicht zu erlangen. Für eine Temporeduzierung sei die Einrichtung von flachen „Buckeln“, also Aufpflasterungen, denkbar. Würger teilte mit, dass mehrere Projekte vom Landratsamt gestrichen wurden. Die Ortschaftsräte waren der Meinung, dass Langenau tatsächlich einer leistungsfähigen Alternativstrecke als „Bypass“ bedarf, sollte die Landstraße aus bestimmten Situationen heraus nicht befahrbar sein.

On-Demand-Bus

Würger erwähnte den neuen „On-Demand-Bus“, – dieser ging am Sonntag , 15. Dezember, in Betrieb. Der Bus kann unter der Tel. 07621/5834095 gebucht werden. Dem Betreiber SBG sei es jedoch lieber, wenn online per App gebucht wird. Ortschaftsrätin Petra Hintner kritisierte die unterschiedlichen Betriebszeiten des Rufbusses im Vergleich zum Wiesental. Würger meinte, dass sich zumindest nach der Anfangszeit einiges ändern werde. Für Schopfheim sei der On-Demand-Bus ein Ersatz für den City-Bus, inklusive des „Benefit“ der Bedienung der Ortsteile. Eine Ausweitung der Betriebszeiten des On-Demand-Busses in Schopfheim sei vorerst durch die Kommune nicht finanzierbar gewesen. Ortschaftsrat Hans-Jörg Sprich wünschte sich ein „Feedback“ der Bevölkerung. Würger sicherte zu, im neuen Jahr diesbezüglich mit dem Betreiber Kontakt aufzunehmen.