Ortschaftsrat Endenburg Landwirte sollen Mäharbeiten bei Jägern melden

Zudem kritisierte er den einheitlichen Pachtvertrag für Jäger, den die Gemeinde Steinen nutze. In Endenburg herrschten beispielsweise ganz andere Bedingungen als in Hägelberg mit Ackerbau. Außerdem berichtete Herzog von seinem Vater, der vor 70 Jahren einen ersten Pachtvertrag für die Jagd mit der damaligen Gemeinde Endenburg geschlossen habe. Zuvor hatten die Franzosen als Besatzungsmacht das Jagdrecht. 50 Prozent des Fleisches vom Schwarzwild musste Herzogs Vater damals an die Gemeinde abgeben.