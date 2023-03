Ortschaftsrat Gresgen Heiko Schöne ist neues Ratsmitglied

Was bisher nicht passiert ist, solle auch weiterhin möglichst vermieden und nicht provoziert werden, so die einhellige Reaktion auf die enttäuschende Einschätzung. Sowohl Bürgermeister Palme als auch eine Besucherin der Sitzung kamen auf die Idee, alle innerörtlichen Straßen in der Befahrung auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen. Hier hat die Stadt die Entscheidungshoheit. Die Hoffnung dabei: Diese Regelung wird alle Durchfahrer zum Nachdenken anregen.

Grünschnitt – wo entsorgen?

Für die freie Stelle des Weidewarts gibt es wohl eine Nachfolge-Idee. Sobald alle Gremien dem zugestimmt haben, wird die Entscheidung bekannt gegeben.

Bürgermeister Palme appellierte an alle Einwohner, keine Grünschnitte im Wald zu entsorgen. Dies sei nicht erlaubt und belaste die Umwelt, so die Erklärung des Landratsamtes. Gleichzeitig betreibt das Landratsamt aus Kostengründen die Schließung des Recyclinghofes in Atzenbach. Das passe nicht zusammen, fanden die Gremiumsmitglieder in Gresgen, zumal der Weitertransport des Grünschnitts auch eine Umweltbelastung darstelle.

Ortsvorsteher Peter Eichin berichtete von der Aufstellung eines Defibrillators und der Aufstellung des „Mitfahrbänkles“ in Gresgen.