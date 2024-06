Grund für seine Bemühungen sei gewesen, dass die zwei derzeitigen Ortschaftsräte Jörg Brennfelck und Mike Sutter signalisierten hätten, dass sie keine weitere Amtszeit auf sich nehmen wollen. Auch Eichin selbst hatte eigentlich beschlossen nicht weiterzumachen.

Die Folge: Wieslet ist nun neben Elbenschwand, wo es keinen Ortschaftsrat gibt, der einzige der acht Ortsteile im Kleinen Wiesental ohne eine Wahlvorschlagsliste. Das heißt, die Ortschaftsratswahl am 9. Juni findet in Wieslet als sogenannte „wilde Wahl“ statt, bei der die wahlberechtigten Bürger selbst die Namen der Personen, die sie wählen wollen, in den Wahlzettel eintragen. Die Wähler haben fünf Stimmen, die sie auf bis zu fünf beliebige Personen verteilen können. Dadurch könnte es zur Situation kommen, dass Personen gewählt werden, die gar kein Interesse am Amt haben. Doch mittlerweile stellt sich die „wilde Wahl“ in Wieslet gar nicht mehr als ganz so wild dar. Nachdem sich „niemand berufen fühlte“, hat sich Eichin doch dazu entschlossen als Ortschaftsrat weiterzumachen. Auch für das Amt als Ortsvorsteher würde er sich noch einmal zur Verfügung stellen, sofern er vom neugewählten Ortschaftsrat dazu bestimmt wird. „Wir haben so viel geschafft – da wäre es schade, wenn es nicht weitergeht“, betont er.